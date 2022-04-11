الزراعة تطرح طماطم بسعر 10 جنيهات للكيلو

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات كبيرة من محصول الطماطم، بسعر 10 جنيهات للكيلو الواحد، عبر منافذ الوزارة.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، إن الوزارة قررت سحب الإنتاجية من الطماطم من الصوب الزراعية والتعاقد مع المزارعين بشكل مباشر، وضخها بمنافذ الوزارة، مشيراً إلى ضخ مزيد من الخضراوات الأخرى بأسعار مخفضة؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك تنفيذاً لخطة الحكومة.

وأشار صالح، لـ مصراوي، إلى أن الكميات التي سيتم طرحها تم الاستعانة بها من المحافظات، وأن الكميات سوف يتم توزيعها علي كافة منافذ الجمهورية. ​