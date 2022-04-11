وزير الري وسفير طاجيكستان يبحثان سُبل تعزيز التعاون مائيًّا بين البلدين

كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، السفير ضراب الدين قاسمي سفير دولة طاجيكستان بالقاهرة؛ لمناقشة سُبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدَين في مجال الموارد المائية والري.

ورحَّب عبد العاطي بالسفير، مشيراً إلى امتلاك البلدَين العديد من الخبرات في مجال المياه والتي يمكن تبادلها بين البلدين، مع تأكيد أهمية النظر في إعداد مذكرة تفاهم تشمل كل مجالات التعاون المقترحة بين البلدين.

وعبَّر السفير الطاجيكي عن شكره للدكتور عبد العاطي، مشيرًا إلى العلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كل المجالات؛ لا سيما في مجال الموارد المائية، مشيدًا بالطفرة الكبيرة التي شهدتها المنظومة المائية في مصر خلال السنوات الماضية.

واستعرض السفير الطاجيكي الترتيبات التي تقوم بها دولة طاجيكستان لاستضافة "مؤتمر دوشانبي للمياه" في شهر يونيو ٢٠٢٢، حيث أشار عبد العاطي إلى أنه سيشارك في فعاليات المؤتمر ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض عبد العاطي موقف الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ المقبل COP27، والمشاركة الطاجيكية المنتظرة في فعاليات هذين الحدثين المهمَّين، مع تأكيد أهمية إبراز الترابط المهم بين المياه والمناخ خلال هذه الفعاليات وغيرها من الفعاليات الدولية.

وكشف عبد العاطي عن الجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمزمع عقده بنيويورك في شهر مارس ٢٠٢٣، حيث تعكف الوزارة على إعداد تقرير إقليمي يعبر عن تحديات الدول التي تعاني الندرة المائية، وكذا وضع عدد من التوصيات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه بتلك الدول.

جدير بالذكر أن دولة طاجكستان تعد أحد منسقي المسار الأممي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

وتباحث عبد العاطي وقاسمي حول خطة عمل "الائتلاف الدولي للمياه والمناخ"، حيث استعرض الدكتور عبد العاطي مساهمات مصر في الائتلاف، وحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الإفريقية في كل المبادرات الدولية مثل هذا الائتلاف المهم، وحشد الدعم الدولي للائتلاف خلال مؤتمر المناخ المقبل.

جدير بالذكر أن "الائتلاف الدولي للمياه والمناخ" يضُم في عضويته فريقًا رفيع المستوى؛ أبرزهم رئيسا دولتَي طاجيكستان والمجر، وهو الكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف، ويُعد الائتلاف إحدى المبادرات الدولية التي تهدف بشكل رئيسي لتحقيق التكامل بين أجندتَي المياه والمناخ وتبني سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ، والتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بقطاع المياه، ويعمل هذا الائتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية؛ مثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأطلع عبد العاطي السفيرَ الطاجيكي على الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية؛ مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتحول للري الحديث، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وأعمال الحماية من أخطار السيول، وأعمال حماية الشواطئ، وتأهيل منشآت الري وغيرها، مشيراً إلى تطلع مصر للتعاون وتبادل الخبرات مع طاجيكستان في هذه المجالات.