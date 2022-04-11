لا تخففوا الملابس.. الأرصاد: انخفاض جديد في درجات الحرارة هذا الموعد

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه تسود اليوم الاثنين أجواء ربيعية ممتعة على شمال البلاد وإن ظل جنوب الصعيد شديد الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا نسبيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ابتداءً من غدا الثلاثاء حتى يوم الخميس الموافق 14 أبريل لتسود أجواء ربيعية معتدلة شمالا.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية بعدم تخفيف الملابس خلال فترات الليل، أما عن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى فهي 17 درجة مئوية.