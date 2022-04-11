حدث ليلاً| تعيين عمداء جُدد بالجامعات.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جُدد بالجامعات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جُدد في الجامعات الحكومية.

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مسؤول بريطاني يلمح لفرض عقوبات على جنرالات روس مشتبه بارتكابهم جرائم حرب

قال وزير الدولة لشؤون الجريمة والشرطة في وزارة الداخلية البريطانية كيت مالتهاوس، إن بلاده قد تبدأ في استهداف القوات والجنرالات الروس المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في أوكرانيا بفرض عقوبات عليهم.

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اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بيت لحم

اندلعت مساء الأحد، مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.

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رسميًا.. جدول امتحانات آخر العام للمرحلة الإعدادية في الإسكندرية.. تعرف عليها

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الأحد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 - 2022، لجميع صفوف المرحلة الإعدادية.

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السفير الأوكراني في برلين يناشد مستشار ألمانيا زيارة كييف

ناشد السفير الأوكراني في ألمانيا، أندريه ميلنيك، المستشار الألماني أولاف شولتس زيارة أوكرانيا، بعدما زارها عدة مسؤولين من الغرب مثل رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين وبعض رؤساء حكومات دول أوروبية.

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الجريدة الرسمية تنشر قرار منح الجنسية المصرية لعدد من المواطنين العرب والأجانب

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على منح الجنسية المصرية لبعض الاشخاص.

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حصيلة شهادة 18% تلامس نصف تريليون جنيه ببنكي الأهلي ومصر في 3 أسابيع

واصلت حصيلة بيع شهادة الادخار ذات الفائدة المرتفعة 18% تحقيق ارتفاع جديد خلال تعاملات اليوم الأحد لتلامس نصف تريليون جنيه وتسجل 499 مليار جنيه خلال أول 3 أسابيع من طرحها في بنكي الأهلي ومصر، بحسب مسؤولين في البنكين لمصراوي.

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ماكرون يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

أظهرت عملية فرز صناديق اقتراع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون حيث حصل على 28.1% من الأصوات.

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البرهان يقرر إعفاء مدير الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأحد، قرارا بإعفاء لقمان أحمد محمد من منصب مدير الهيئة العامة للإذاعة والتيلفزيون.

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قاد العمليات العسكرية في سوريا.. ماذا يعني تعيين بوتين لقائد للحرب في أوكرانيا؟

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عين جنرالاً جديدًا لقيادة الحرب في أوكرانيا، حسبما نقلت عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين.

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