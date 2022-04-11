لو هتشتري شقة تمويل عقاري.. احذر 5 حالات ترفضها البنوك وتلغي التخصيص

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كتب- محمد عبدالناصر:

مبادرات التمويل العقاري التي يقدمها البنك المركزي لتسهيل تملك المواطنين وحدة سكنية بالسداد على أطول فترة تصل لـ30 سنة مازالت مستمرة في في البنوك، حيث يوجد المبادرة الأولى بفائدة 3% ومدة سداد تصل لـ30 سنة،والثانية بفائدة 8% متناقصة.

هدف مباراة التمويل العقاري أن يتملك المواطنين وحدات سكنية، بأسعار وتكلفة مناسبة، حيث وصل الحد الأقصى لسعر الوحدة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، ومتوسط الدخل 1.4 مليون جنيه وفقًا لمبادرة الـ3%.

لكن يوجد 5 أسباب رئيسية تمنعك من الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري سواء كانت الوحدة تابعة لوزارة الإسكان أو الشركات والمستثمرين.

1- سبق الاستفادة:

الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري تمنع التقديم مرة آخرى، حيث يحق لكل أسرة الاستفادة مرة واحدة من التمويل العقاري، سواء عن طريق المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان أو المشروعات خارج هذه الوزارة.

2- الموافقة الائتمانية:

قبل صدور الموافقة على قرض التمويل العقاري يفحص البنك التاريخ الائتماني للمتقدم، ويتم الرفض في حالة وجود أي مشاكل في السداد مع البنوك الآخرى، إذا كان هناك صعوبات واجهت المتقدم في سداد المديونيات السابقة سيكون من الصعب الحصول على قرض التمويل العقاري.

3- الدخل الشهري:

حددت مبادرة التمويل العقاري شروط خاصة بالدخل الشهري للمتقد، في مبادرة الـ 3% يكون الدخل الشهري للأعزب أقل من 10 آلاف جنيه و14 ألف جنيه للمتزوج، ولو مرتب المتقدم أكبر من ذلك يستفيد من مبادرة 8% بشرط لا يزيد الدخل الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للمتزوج.

ويتم التحقق من القدرة على السداد طول فترة التمويل، كما يطلب البنك أوراق تتعلق بالضرائب بالنسبة للأعمال الحرة.

4- الأوراق المطلوبة:

من أبرز أسباب الرفض المتعلقة بقرض التمويل العقاري تكون في الاوراق المطلوبة حيث يتم طلب أوراق تتعلق باثبات الدخل، وكذلك صحة العقار من الناحية القانونية والبنائية، وسند الملكية للعقاري، وأنه لا يوجد عليه أي مخالفات، كل هذه الأوراق تتسبب في تعطيل طلب القرض العقاري.

5- نسبة الدين:

يمكن أن يكون سبب رفض البنك للقرض هو نسبة الدين العالية مقارنة بالدخل، حيث يُستدل من هذه النسبة عند مقارنة المبالغ المستحقة على الشخص المتقدم بالمبالغ التي يكسبها شهريا، بحيث يكون القسط لا يزيد عن 40% من معدل الدخل الشهري.

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