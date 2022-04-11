الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس في أسبوع: ظاهرة مسيطرة على كافة الأنحاء

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الاثنين 11 أبريل 2022 إلى السبت 16 ابريل 2022، حيث يسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة في فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الاثنين 11 أبريل 2022

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

الثلاثاء 12 أبريل 2022

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأربعاء 13 أبريل 2022

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس 14 أبريل 2022

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الجمعة 15 أبريل 2022

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

السبت 16 أبريل 2022

نشاط رياح على مناطق من والسواحل الغربية على فترات متقطعة.