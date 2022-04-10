ضبط تماثيل من العاج ممنوع تداولها مع راكب مجري في المطار (صور)

كتب- محمد عبيد:​

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، عددًا من التماثيل المصنوعة من العاج الممنوع تداوله دوليًا، أخفاها راكب مجري بين طيات ملابسه فور وصوله من تركيا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على الطائرة التركية، اشتبه محمد عبدالباقي رئيس القسم المعين على اللجنة الجمركية بصالة الوصول، في راكب مجري الجنسية من أصل مصري قادم من تركيا، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبدالعليم مأمور الفحص، أفاد بوجود كثافات على شكل تماثيل، وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك قام بتكليف علاء خضر وجمال السيد مدير الحركة بتفتيش أمتعة الراكب، عثرا معه على 3 تماثيل أحجام وأشكال مختلفه مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وبالعرض على طبيب الحياة البرية أفاد بأن التماثيل مصنوعة من العاج (سن الفيل)، والمجرم تداوله دوليا بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والقانون رقم 9 لسنة 2009 والقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999.

وقرر الدكتور صابر عبدالحميد مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط وتحريز المضبوطات، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.