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رئيس قطاع الإرشاد بـ"الزراعة" يحذر مزارعي المحاصيل الصيفية

05:35 م الأحد 10 أبريل 2022
رئيس قطاع الإرشاد بـ"الزراعة" يحذر مزارعي المحاصيل الصيفية

أرشيفية

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كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الموسم الصيفي هو الموسم الرئيسي في الزراعة، حيث يتعرض للعديد من التحديات أبرزها ارتفاع درجات الحرارة واستخدام الأسمدة بشكل أكثر، موضحاً أن الوزارة الوزارة أطلقت البرنامج التدريبي الأول للمرشدين الزراعيين العاملين بالمراكز الإرشادية في 10 محافظات بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" لتدعيم مفهوم الإرشاد الزراعي ودعم الفلاح في كافة التحديات التي قد تواجهه.

ووجه عزوز، في تصريحات خاصة لـ مصراوي، عددًا من النصائح الهامة لمزارعي الفصل الصيفي، أهمها:

1-ضرورة استخدام التقاوي المنتقاة العالية الإنتاجية،والهجن التي تستطيع التكيف مع التغيرات المناخية.

2- استخدام الميكنة الزراعية في عمليات تجهيز الأرض والزراعة والحصاد.

3-الممارسات الزراعية الجيدة من حيث اختيار الصنف المناسب والظروف الجوية والالتزام بالخريطة الصنفية.

4- الالتزام بالمقررات المائية والمقررات الأسمدة مع ضرورة الاهتمام بالبرامج المكافحة والتوعية.

5- التعبئة في أوقات مناسبة مع ضرورة الإبلاغ عن إصابات تظهر.

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