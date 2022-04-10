"زراعة الشيوخ" توافق على تقريرا "الزراعات التعاقدية" و" أسوار حماية الترع"

كتب- نشأت على:

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، على تقريرها بشأن الزراعات التعاقدية، وكذلك وافقت على تقريرها بشأن الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعى وكيل اللجنة بشأن إنشاء أسوار حماية للترع.

وأوصت اللجنة فى تقريرها بشأن الزراعات التعاقدية، بعدد من التوصيات الهامة، منها، تفعيل مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية والمادية والكوادر البشرية المدربة وتنظيم العلاقة بين المركز وجميع الجهات ذات الصلة وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث وتفعيل دور التعاونيات فى القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها والربط بين المنتجين والمصنعين.

كما أوصت بإعطاء الأولوية للمزارعين المتعاقدين فى الحصول على مستلزمات الإنتاج مع عمل دورات تدريبية وورش عمل لهم وتنظيم حملات توعية للمزارعين للتعرف على منظومة الزراعات التعاقدية.

وأوصت اللجنة أيضا، بضرورة إعداد كوادر متخصصة ومدربة جيدا من القائمين على جهاز الإرشاد الزراعى لنقل الأفكار المستحدثة وتفعيل دور الإرشاد الزراعى، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تقييم مستمر لخطة وزارة الزراعة بشأن الزراعات التعاقدية، ووضع خطط استراتيجية بين المزارعين ووزارتى الزراعة والرى والبنك الزراعى، والعمل على زيادة المساحة المحصولية من المحاصيل الزيتية الهامة وإزالة العوائق أمام المزارع وتوفير السماد المناسب له.

وبشأن الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، بشأن إنشاء أسوار حماية للترع، رأت اللجنة أن تغطية الترع والمصارف والمجارى المائية، أصبح أمرا ضروريا وحتميا حاصة فى المناطق السكنية، نظرا لتحول العديد منها إلى مقالب قمامة نتيجة القاء مخلفات بها، الأمر الذى يؤدى الى انتشار الأمراض ويؤخر وصول المياه إلى نهايات الترع وبالتالى يهدد الزراعات الموجودة بنهايات الترع ببوارها وهلاكها.

وأكدت اللجنة أهمية وجود الأسوار للحفاظ على صحة وحياة المواطنين ولحماية البيئة من التلوث مما سيؤثر بشكل إيجابى على الصحة العامة ويوفر فى ميزانيات العلاج وتحسين الشكل الحضارى.