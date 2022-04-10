ثقافة الشيوخ تناقش أسباب تحويل مكتبة للطفل بالاسكندرية إلى نادي رياضي واجتماعي

نشأت علي

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح الشيمي بشأن "إعادة فتح مكتبة الطفل بالإسكندرية".

وقال الدكتور محمود مسلم في بداية الاجتماع إنه سبق مناقشة الاقتراح وتم طلب معرفة تبعية المكتبة ونتابع اليوم معرفة حقيقة سبب إغلاق المكتبة.

وقالت الدكتورة رباب مدني رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إن المكتبة كانت تتبع مكتبة الإسكندرية ولها مساحة شاطئية كبيرة، مشيرة إلى أن محافظ الإسكندرية أصدر قرارًا لتحويل المبنى كنادٍ اجتماعي ورياضي وأصبح يتبع حي الجمرك.

وأضافت أن المبنى ظل مغلقًا وغير مستغل وهو مبنى من دور واحد ومساحته الشاطئية كبيرة وغير مستغلة، وتم صدور قراري في أبريل من العام الماضي بإحالة المبنى للسياحة والمصايف وتحويله إلى نادي رياضي واجتماعي.

وانتقد أعضاء اللجنة تحويل المحافظ مبنى مكتبة الطفل إلى نادٍ اجتماعي ورياضي.

وقال الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة إن المبنى ظل خلال سنوات دون استغلال ومنذ ابريل العام الماضي فقط صدر قرار تحويل المبنى إلى نادي رياضي واجتماعي ولسنا ضد التحول لنظام ترفيهي ولكن دون الجور على حق الطفل في الثقافة

وقالت النائبة سها سعيد وكيل اللجنة اهمية وجود مكتبة ثقافية للطفل واكدت ان هناك استراتيجية، ولابد أن تلتزم بها الأجهزة التفيذية وفي حالة تحويل النشاط على المحافظة توفير مكان آخر للمكتبة.

وأوصت اللجنة بتوجيه طلب حضور لمحافظ الإسكندرية وممثل مكتبة الاسكندرية.

وقال "مسلم " إنه سيتم مواصلة مناقشة الاقتراح وطلب حضور محافظ الإسكندرية وممثل عن مكتبة الإسكندرية وممثل عن هيئة قصور الثقافة

كما ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائبين على مهران وهند جوزيف بشأن "استكمال أعمال الترميم الخاصة بقصر إلكسان باشا لإنشاء متحف بمحافظة أسيوط، وذلك بحضور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار.