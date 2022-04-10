ضبط تماثيل "العاج" مع راكب مجري قادم من تركيا بمطار القاهرة

الحكومة: اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج

كتب - محمد عبيد

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، عدداً من التماثيل المصنوعة من العاج الممنوع تداوله دوليا، أخفاها راكب مجري بين طيات ملابسه فور وصوله من تركيا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه .

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على الطائرة التركية، اشتبه محمد عبد الباقي رئيس القسم المعين على اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مجري الجنسية من أصل مصري قادم من تركيا، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الفحص، أفاد بوجود كثافات على شكل تماثيل، وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك قام بتكليف علاء خضر وجمال السيد مدير الحركة بتفتيش أمتعة الراكب ، عثرا معه علي ٣ تماثيل أحجام وأشكال مختلفه مخبأه بين طيات الملابس داخل حقائبه، وبالعرض على طبيب الحياة البرية أفاد بأن التماثيل مصنوعة من العاج (سن الفيل)، والمجرم تداوله دوليا وذلك بالمخالفة لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٩٤ والقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ والقرار الوزاري رقم ١١٥٠ لسنة ١٩٩٩ .

وقرر الدكتور صابر عبد الحميد عبد السميع مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتحريز المضبوطات، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .