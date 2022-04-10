وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس بذكرى العاشر من رمضان

كتب- محمد نصار:

بعث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وجاء في نص البرقية: يسعدني أن أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأضاف وزير التنمية المحلية: أدعو الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية عليكم وشعب مصر العظيم بمزيد من التقدم والنجاح والازدهار، وأن يحفظ لمصر مكانتها وأمنها بجهودكم وجهود رجالها المخلصين.. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.