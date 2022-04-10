وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بذكرى العاشر من رمضان
كتب- محمد نصار:
بعث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
وجاء في نص البرقية: يسعدني أن أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
وأضاف وزير التنمية المحلية: أدعو المولى عز وجل أن يبارك جهودكم المخلصة وتتحقق لمصرنا الغالية أمانيها في الأمن والسلام والتقدم والرخاء تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
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