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وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بذكرى العاشر من رمضان

03:38 م الأحد 10 أبريل 2022
وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بذكرى العاشر من رمضان

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

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كتب- محمد نصار:

بعث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وجاء في نص البرقية: يسعدني أن أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأضاف وزير التنمية المحلية: أدعو المولى عز وجل أن يبارك جهودكم المخلصة وتتحقق لمصرنا الغالية أمانيها في الأمن والسلام والتقدم والرخاء تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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