السياحة: 78 جنسية يمكنهم الحصول على التأشيرة الاضطرارية في مصر

كتب- يوسف عفيفي:

عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماعًا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع ممثلي القطاع السياحي المهني بالسوق الإيطالي.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع شركاء المهنة فى الأسواق السياحية المصدرة للسياحة لمصر لإطلاعهم على آخر التطورات التي تشهدها السياحة المصرية وللتباحث حول سبل زيادة السياحة الوافدة من هذه الأسواق إلى المقصد السياحي المصري.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات السياحة، ومحمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في برلين بألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة.

وأشارت نائب الوزير، إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إليها منذ يوليو ٢٠٢٠، لافتة إلى نجاح مصر في استعادة ثقة السائح وتشجيعه على زيارتها.

وأكدت غادة، أن العامل الرئيسي في ذلك كان التزام كل المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم، مؤكدة أنه لا يزال تطبيق هذه الإجراءات مستمرًا وأن الوزارة تتابع تنفيذه بكل حسم، كما أن المتاحف والمواقع الأثرية تطبق أيضًا ذات الإجراءات.

وأضافت نائب الوزير، أن الوزارة أطلقت خط ساخن يعمل على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المصريين والسائحين إلى جانب تلقي مقترحاتهم واستفساراتهم.

وتحدثت غادة، عن آخر التطورات التي يشهدها القطاع السياحي في مصر، مشيرة إلى أن الوزارة نسقت مع غرفة المنشآت الفندقية للاتفاق مع إحدى الشركات الدولية الكبرى المتخصصة لمتابعة ورصد آراء وتقييمات السائحين عن تجاربهم السياحية خلال زيارتهم للمقصد السياحي المصري، بما يساهم في المتابعة الدقيقة لمستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة به ومقارنتها بالأسواق السياحية المنافسة.

وأوضحت أنه يمكن الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً عبر البوابة المخصصة لذلك لعدد 78 جنسية حول العالم، وذلك تيسيراً للسائحين في إجراءات السفر لمصر. كما نوهت عن موافقة مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للسياحة والآثار بمد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2023.

ومن جانبه، أعرب علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية عن تطلع الغرفة للتعاون مع الجانب الإيطالي وزيادة الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق الهام، موضحًا أن المقاصد المصرية المختلفة مثل شرم الشيخ والغردقة ومطروح والعلمين جاهزة لاستقبال السائحين من مختلف الأسواق السياحية.

ومن جانبهم، أكد ممثلو القطاع السياحي المهنى بالسوق الإيطالي، أهمية المقصد المصري وأن هناك طلبًا متزايدًا من السائحين الإيطاليين لزيارة مصر، كما أعربوا عن رغبتهم في تعريف السائح الإيطالي بالحضارة المصرية، مشيرين إلى زيادة الطلب على زيارة الأقصر وأسوان.

وأوضحوا أن العديد من السائحين الإيطاليين ينتظرون بشغف افتتاح المتحف المصري الكبير لزيارته والاستمتاع بمشاهدة الكنوز الأثرية الموجودة به.