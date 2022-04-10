"طاقة الشيوخ" تناقش اقتراح تدريس مادة "البيئة والسلامة" في المدارس والجامعات

كتب- مصراوي:

عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، اجتماعًا، اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود بكري والمتعلق بتدريس مادة "البيئة والسلامة" في المدارس والجامعات، في إطار التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والتي تؤثر على كل مناحي الحياة في مصر والعالم.

عُقد الاجتماع بحضور ممثلين عن وزارتَي التربية والتعليم، والتعليم العالي.

ومرفق نص الدراسة المقدمة من النائب، والجاري النقاش حولها.