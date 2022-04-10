ضبط أقراص مخدرة وأدوية مع صيدلي قادم من السعودية إلى مطار أسيوط

كتب - محمد عبيد

أحبطت جمارك مطار أسيوط الدولي، تهريب كمية من الأقراص المخدرة والأدوية البشرية، أخافها صيدلي داخل حقائبه فور وصوله من السعودية، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه عمرو الدروي مأمور الجمرك في صيدلي مصري الجنسية أثناء خروجه من صالة الوصول، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبد الحافظ خليفه مأمور الفحص تحت إشراف حازم محمد عبدالهادي مدير إدارة الفحص بالاشعة، تم تأكيد الإشتباه وبالعرض على زين العابدين مدير الجمرك أسيوط، قرر تكليف كريمة محمد والشيماء خضر تحت إشراف عمار أبوالمكارم رئيس الوردية لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 89 عبوة بها 1780 قرص من عقار السولبادين المخدر، و586 عبوة بعدد 15010 قرص من الأدوية البشرية المتنوعة، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٢٠٠ ألف و ٤٦٠ جنيه.

قرر محمد متولي محمود مدير عام جمارك الأقصر والفروع مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، بعد العرض على الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية الجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.