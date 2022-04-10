2700 جنيه شهريا.. رئيس الوزراء يقر الحد الأدنى الجديد لأجور الموظفين

ضبط أقراص مخدرة وأدوية مع صيدلي قادم من السعودية إلى مطار أسيوط

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1325 لسنة 2022 الخاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونص القرار في مادته الأولى على أنه اعتبارا من أول أبريل 2022 تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 والمُعدل بالقرارين رقمي 2421 لسنة 2019 و1455 لسنة 2021 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يلي:

1- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها (8700 جنيه شهريا).

2- الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها (6300 جنيه شهريا).

3- درجة مدير عام (5100 جنيه شهريا).

4- الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها (4500 جنيه شهريا).

5- الدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها (3900 جنيه شهريا).

6- الدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها (3420 جنيها شهريا).

7- الدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها (3180 جنيها شهريا).

8- الدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها (2940 جنيها شهريا).

9- الدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها (2700 جنيه شهريا).