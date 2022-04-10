نائب التنسيقية يطالب باستراتيجية واضحة لتقليل الزيادة السكانية

كتب- مصراوي:

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية أنفقت مبالغ مالية كبيرة على ملفات التعليم والصحة؛ ولكن المواطن لم يشعر بالجهود الحكومية بسبب الزيادة السكانية المستمرة.

وأضاف فوزي، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول الزيادة السكانية، أن الدولة المصرية استطاعت خلال 8 سنوات، القضاء على الإرهاب، في حين لم تستطع القضاء على ظاهرة الزيادة السكانية.

وطالب نائب التنسيقية، الحكومةَ بالتقدم بمشروع قومي حقيقي للقضاء على تلك الظاهرة تسهم فيه كل الأجهزة والأزهر والكنيسة وأئمة المساجد والأوقاف.

وشدد فوزي على أن دور الإعلام مهم؛ حيث لم تستطع حملات التوعية الفترة السابقة القضاء على ظاهرة الزيادة السكانية، ولا بد من وضع استراتيجية متكاملة لحل تلك الأزمة .

وأشاد فوزي باهتمام مجلس الشيوخ بقضية الزيادة السكانية والتي تعد من أهم المشكلات التي تواجه الدولة المصرية.