الأكبر في مصر.. محافظ المنيا يتفقد أعمال إنشاء مصنع القناة لبنجر السكر - صور

المنيا - محمد المواجدي:

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، أعمال إنشاء مصنع القناة لبنجر السكر بمركز ملوي، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها في المصنع.

ويُعد المصنع، هو أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا، من خلال إنشاء أكبر مصنع للسكر بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 900 ألف طن سنويًا، ويضم أكبر صومعة في العالم، بطاقة تخزينية تبلغ 417 ألف طن ، كما يجري استصلاح 120 ألف فدان، كمرحلة أولى من خطة الشركة لاستصلاح 181 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا.

وتابع المحافظ، أعمال توصيل المرافق من المياه والكهرباء وتمهيد الطرق، إذ رافقه خلال الجولة، المهندس جمال الغرير رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية، والدكتور كامل عبد الله، الرئيس التنفيذي للمصنع.

وأوضح المهندس جمال الغرير، إنه جرى الإنتهاء بالكامل من أعمال البنية التحتية وتشغيل شبكة الكهرباء، بالإضافة للانتهاء من أعمال الطرق الخرسانية الخاصة بالمصنع كافة، وجاري الانتهاء من كامل الأعمال الخاصة بخطى الإنتاج.

وقال المحافظ، إن دعم المشروعات التنموية يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لنجاح تلك المشروعات التي تساهم في النهوض الاقتصادي للدولة، موضحًا أن هذا المشروع يعتبر أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيوفر دعمًا قويًا لأراضي الصحراء المطورة حديثًا ، كما سيساهم في تلبية احتياجات السوق المصرية، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر.