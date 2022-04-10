التنمية المحلية: 556 مليون جنيه لشراء 38 كسارة لمعالجة مخلفات الهدم والبناء

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إتاحة 556 مليون جنيه لشراء 38 كسارة لمعالجة مخلفات البناء والهدم في المحافظات، وتحويلها إلى خامات يتم الاستفادة منها.

وقال شعراوي، في بيان، اليوم الأحد، إنه تم تخصيص 5 كسارات لمحافظة القاهرة، و4 للجيزة، و3 لكل من القليوبية والإسكندرية، وذلك لزيادة مخلفات الهدم والبناء بهم، وتخصيص كسارة واحدة لكل من الـ 24 محافظة الأخرى، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة لتحديد المواقع المناسبة التي سيتم بها وضع الكسارات وفقا للاشتراطات البيئية والفنية التي تتلاءم مع ظروف كل محافظة.

وأشار اللواء شعراوي إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالملف الخاص بالتعامل مع مخلفات البناء والهدم لخلق نظام فعال ومستدام لإدارة مخلفات البناء والهدم خاصة في إطار النهضة العمرانية والمشروعات القومية التي تشهدها المحافظات مما أدى إلى تزايد مخلفات الهدم والبناء.

وأوضح الوزير أنه سيتم الاستعانة بشركات القطاع الخاص ذات الخبرة في هذا المجال لإدارة الكسارات وتشغيلها لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذا الملف، على أن تتضمن عقود التشغيل التي سيتم إبرامها مع الشركات الاتفاق على إجراءات صيانة هذه الكسارات.

وكشف اللواء محمود شعراوي أن الوزارة نسقت مع المحافظات بمراجعة البيانات الخاصة بكمية المتولد السنوي من مخلفات الهدم والبناء، وتقدر بحوالي 4 ملايين طن، إلى جانب ملايين الأطنان من التراكمات لمخلفات البناء والهدم الموجودة في المحافظات، موضحا أنه يجرى التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإنشاء مواقع تدوير مخلفات البناء والهدم واستخدام الكسارات بجانب التجمعات الحرفية والصناعية في المحافظات.

وقال اللواء شعراوي: الفترة الماضية شهدت تنسيقا وجهودا ملموسة من الوزارات المعنية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم من خلال منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع عدة وزارات، لافتا إلى أن الدولة المصرية تشهد تحولات تنموية سريعة وغير مسبوقة في كافة أنحاء الجمهورية خاصة على مستوى البنية الأساسية وإنشاء سلسلة المدن الجديدة، وهو الأمر الذي تولد عنه كميات كبيرة من مخلفات البناء والهدم تحتاج إلى إدارتها بشكل حضاري منظم.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الحكومة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقا لأفضل الممارسات الدولية، واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات في مشروعات البناء بعد الوقوف على الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة.