الجيزة: رفع 65.5 ألف طن مخلفات ورتش في أول أسبوع من رمضان

كتب- يوسف عفيفي:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدداً من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة.

وأضاف المحافظ في بيان اليوم، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنظومة النظافة، مشيراً إلى أنه تم رفع أكثر من ٦٤ ألف طن من المخلفات والقمامة المتواجدة بالشوارع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان وضمت رفع (٧٤٩١ طنا يوم ٢ أبريل) ورفع (٨٠٧١ طنا يوم ٣ أبريل) ورفع (٧٧٠٤ طنا يوم ٤ أبريل) ورفع (٨٧١٣ طنا يوم ٥ أبريل) ورفع (٧٤٧٨ طنا يوم ٦ أبريل) ورفع (٨١٦٥ طنا يوم ٧ أبريل) ورفع (٨١٥١ طنا يوم ٨ أبريل) ورفع ( ٧٧١٦ طنا يوم ٩ أبريل).

ووجه راشد، رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى، بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة على مدار اليوم سواء قبل أو بعد الإفطار لضمان عدم تأثر حالة النظافة.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة الأهتمام بالشوارع الفرعية ورفع كفاءة النظافة بها إلى جانب الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين فيما يتعلق بمشاكل المخلفات والقمامة وغيرها من المشكلات التي قد تواجه المواطنين والعمل على حلها.

وشملت مجهودات محافظة الجيزة في قطاع النظافة رفع 1500 طن من المخلفات والرتش من المنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائري بغطاطي بحي الهرم.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل بتجميل الجزيرة الوسطى بشارع التحرير ودعمها بالزراعات والمسطحات الخضراء لتظهر بالشكل الحضاري اللائق بالتزامن مع أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالشارع.