وزير الري: رفع درجة الجاهزية بكل أجهزة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية للمنتفعين

كتب- أحمد مسعد:

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه؛ لمتابعة آليات إدارة وتوزيع المياه لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.

واستعرض الدكتور عبد العاطي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي المقبل، مع الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.

ووجه وزير الري برفع درجة الجاهزية بكل أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، مستعرضاً موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة، بالإضافة إلى زيادة جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات؛ للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أي ازدحامات في المجاري المائية.

وشدد عبد العاطي على ضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية.