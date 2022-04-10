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مصدر يكشف لمصراوي مصير حركة المحليات السنوية: صدر بها قرار وزاري

11:01 ص الأحد 10 أبريل 2022
مصدر يكشف لمصراوي مصير حركة المحليات السنوية: صدر بها قرار وزاري

اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية

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كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية موقف حركة المحليات السنوية والتي أعلن عنها الوزير محمود شعراوي بتاريخ 19 مارس الماضي.

وبتاريخ 19 مارس قال وزير التنمية المحلية إنه سيتم إعلان الحركة خلال أيام موضحا أنها تتضمن 130 قيادة محلية بجميع المحافظات.

وأوضح المصدر، في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر بالفعل القرار الوزاري الخاص بحركة المحليات السنوية.

ورغم ذلك لم تعلن الوزارة عبر وسائل الإعلام عن الحركة الجديدة والأسماء التي تشملها حتى الآن.

وبحسب ما أعلنته الوزارة سابقا فإن الحركة الجديدة تشمل وظائف سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والأحياء والمراكز.

وتتضمن الحركة أيضا أسماء القيادات المحلية الذين تم اختيارهم في المسابقة الماضية للوزارة لاختيار 62 قيادة في وظيفة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتتضمن نقل عدد من العاملين إلى دواوين عموم المحافظات.

وتسعى وزارة التنمية المحلية لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات؛ لتكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصلة تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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