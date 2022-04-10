القوى العاملة: تعيين 645 شاباً وغلق 13 منشأة بالمنيا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، تعيين 645 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 1039 شاباً.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المديرية قَيّمت في مجال التدريب المهني، 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية والمواقع الخارجية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما استخرجت 681 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، ومنح ترخيص عمل لأجنبي.

وفي نفس السياق نوه وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر مارس الماضي بالتفتيش على 455 منشأة، فضلا عن القيام بـ 13 حملة تفتيشية، وأسفر عن تحرير 164 محضراً للمنشآت المخالفة، وعمل 13 غلق إداري، وعقد 30 ندوة توعية (إعرف - إحمي نفسك)، فضلاً عن بحث 24 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 23 منحة مولود جديد بإجمالي 46 ألف جنيه، و5 منح زواج بـ 15 ألف جنيه، و11 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولى بمبلغ 22 ألف جنيه، وعمل وثائق التأمين التكافلي لـ 1131 عاملاً من المسجلين بإجمالي 67 ألفاً و 860 جنيه، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ 21 عامل من المسجلين بالإدارة بإجمالي 64 ألفاً و399 جنيه.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1110 منشأة دورى وحملات يعمل بها 3111 عاملاً، وأسفر عن تحرير 76 محضراً، وعمل 12 ندوة توعية، كما تلقت المديرية 46 شكوى عمالية، و33 شكوى منها تعذرت تسويتها وإحالتها للقضاء، و 13 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 230 منشأة.