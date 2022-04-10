حدث ليلا| نصيب مصر من أعداد الحجاج.. حجب الثقة عن رئيس الوزراء الباكستاني

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان ابرزها ما يأتي:

اتحاد المصريين بالسعودية: مصر سيكون لها نصيب كبير من أعداد الحجاج هذا العام

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، آخر تفاصيل قرارات المملكة، بشأن موسم الحج، عقب إعلان عدد الحجاج لمليون من الداخل والخارج.

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بدء تلقي طلبات الراغبين للمشاركة في امتحانات الثانوية 2022 (تعرف على الشروط)

أعلنت لجنة إدارة امتحان الثانوية العامة قطاع أسيوط 2022، فتح باب قبول طلبات العمل للأعضاء الجدد الراغبين في العمل باللجنة هذا العام بداية من يوم السبت 9/4/2022 وحتى الاثنين الموافق 11/4/2022.

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لأطول وقت ممكن.. كيف تحافظ على كارت شحن عداد "الكهرباء"؟

يتفاجئ المواطنون في كثير من الأحيان بنفاد قيمة شحن كارت عداد الكهرباء الخاص بهم في وقت قصير، ومدة زمنية قليلة، الأمر الذي يجعلهم يلجؤون إلى شركة الكهرباء لمعرفة ما إذا كان هناك خطأ في العداد أم لا، وعندما تخبرهم الشركة بأنه لم يكن هناك أي من الأخطاء، يبدؤون في البحث عن طرق مختلفة تجعلهم يحافظون على كارت شحن العداد لأطول فترة ممكنة.

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قيس سعيد: البرلمان القادم سيعبر عن إرادة التونسيين بأمانة وصدق

وعد الرئيس التونسي قيس سعيد بأن يكون البرلمان المقبل معبرا عن إرادة المواطنين، مؤكدا أن الانتخابات القادمة ستتم وفق نظام جديد للاقتراع، حسبما أفادت إذاعة موزاييك التونسية.

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برلمان باكستان يصوت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

صوت البرلمان الباكستاني، بالموافقة على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

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جونسون: أوكرانيا ستحصل على ما يلزم لتجنب هجوم روسي جديد

أعلن مقر رئاسة الحكومة البريطانية في داونينج ستريت اليوم السبت أن بريطانيا سترسل 120 مركبة مدرعة وأنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن لدعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.

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تبدأ خلال ساعات.. مطار القاهرة يطبق إجراءات جديدة لدخول البلاد

تبدأ سلطات مطار القاهرة الدولي خلال ساعات، في تطبيق التعليمات الجديدة لدخول القادمين من الخارج، في إطار جهود الدولة المصرية لتسهيل وتيسير إجراءات الدخول للعمل على إنسيابية الحركة ومنع التكدس في صالات الوصول.

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الأمم المتحدة: أكثر من 60% من سكان جنوب السودان سيواجهون أزمة غذائية

أعلنت الأمم المتحدة وحكومة جنوب السودان السبت أن أكثر من 7,7 ملايين مواطن، أي نحو 63 بالمئة من سكان هذا البلد الذي يتصاعد فيه العنف، سيواجهون أزمة غذائية بحلول يوليو.

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