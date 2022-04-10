سكرتير المرأة بالوفد لـ"مصراوي": "يمامة" بدأ في تنفيذ ووعده الانتخابية ونأمل في المزيد

(مصراوي):

شددت نهى سليمان سكرتير عام لجنة المرأة بحزب الوفد بمحافظة القاهرة على ضرورة العمل داخل أركان الحزب من أجل عودته إلى الشارع السياسي كما كان منذ تاريخة النضالي والحزبي.

وقالت سليمان، في تصريح لموقع "مصراوي"، إن رئيس الحزب الجديد الدكتور عبد السند يمامة بدأ بالفعل عمل ما يساعد على عودة الوفد إلى سابق عهده.

وأضافت أن يمامة يقوم حاليًا بتنفيذ وعوده خلال ترشحه لرئاسة الحزب والتي عرضها خلال الحملة الانتخابية له، موضحة أن رئيس الحزب ومنذ اليوم الأول يعمل على تطهير الحزب من غير الوفديين المخلصيين ويعيد تشكيل اللجان النوعية والأمانات.

وأشارت إلى أن رئيس الحزب لا يقوم بأخذ الرأي النهائي في اللجان والأمانات إلا بعد عقد اجتماعات مع كافة أعضاء الأمانات على مستوى المحافظات وأعضاء اللجان النوعية، مثمنة القرارات التي اتخذها رئيس الحزب مؤخرًا مثل عودة الدكتور ياسر قورة للهيئة العليا للحزب وتعيين الدكتور ياسر الهضبي متحدثًا باسم الحزب.

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ولفتت إلى وحدة الصف داخل الحزب ستكون أساس العمل وأساس تقدم حزب الوفد وعودته إلى سابق عهده، مؤكدة أن رئيس الحزب عازم على عدم تصفية حسابات مع أحد وهذا ما نجده حاليا.

ونوهت نهى سليمان إلى أن رئيس الحزب تعهد بتحقيق نقلة نوعية في دور المرأة الوفدية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن الحزب سيقوم على يد المرأة والشباب والخبراء الموجودين في أماناته المختلفة.

وأعربت عن أملها في أن يحقق الدكتور عبد السند يمامة كل ما وضعه في خطته لتطوير والنهوض بحزب الوفد والخروج من أزمته المالية ليعود حزب الأغلبية، مؤكدة أنها لديها ثقة كبيرة في إدارة وقيادة رئيس الحزب الجديد.

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