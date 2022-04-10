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رئيسة "قومي المرأة" تلتقي بوزيرة البيئة لبحث سبل التعاون خلال مؤتمر تغير المناخ COP27

12:34 ص الأحد 10 أبريل 2022
رئيسة "قومي المرأة" تلتقي بوزيرة البيئة لبحث سبل التعاون خلال مؤتمر تغير المناخ COP27

رئيسة قومي المرأة تلتقي بوزيرة البيئة

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كتبت- نور العمروسي:

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث سبل التعاون المشترك بين المجلس والوزارة خلال مؤتمر تغير المناخ COP27 الذي ستترأسه مصر ويعقد نهاية العام الجاري في شرم الشيخ.

وأعربت مرسي عن سعادتها بوجود محور خاص بتمكين المرأة في مؤتمر تغير المناخ القادم بالإضافة إلى الوصول لتغيير عادل للمرأة في سبيل الاتجاه للمشروعات الصديقة للبيئة مشيدة بتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مرحلة الحوكمة البيئية وسبل الاستفادة من عملية الانتقال البيئي العادل والاستهلاك الرشيد.

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