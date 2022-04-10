لكشف الخدوش وتوفير النفقات.. "مصراوي" يوضح أسباب طلاء الطائرات باللون الأبيض



كتب- محمد عبيد:

تقوم أغلب شركات الطيران في مختلف دول العالم بطلاء طائراتها بلون أبيض أو مشتقاته من الألوان الفاتحة، وتكون مطعمة بلون آخر في جزء من الطائرة، وبالتحديد يكون لون شعار الشركة "اللوجو"، ولو نظرت إلى سماء مطار القاهرة والطائرات التي تمر بها، تجد ذلك في أغلب الطائرات باستثناء طائرات شركات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة التي تميل إلى استخدام ألوان داكنة أو قاتمة في طلاء طائراتها.

وقام "مصراوي" برصد أسباب دهان أو طلاء الطائرات بالألوان الفاتحة وبالتحديد الأبيض، حيث من المؤكد أن يكون لها أسباب في الصيانة واقتصاديا للتوفير لشركات الطيران .

قال مهندسو صيانة الطائرات والمتخصصون في هذا المجال، إن أحد الأسباب الرئيسية لطلاء الطائرات باللون الأبيض هو لزيادة انعكاس ضوء الشمس؛ حيث يعكس اللون الأبيض تقريبًا كل الضوء الذي يقع عليه، عكس باقي الألوان التي تمتص جزءاً من هذا الضوء، ولديها قدرة تدفئة أكبر وأضرار محتملة أكبر بسبب الإشعاع الشمسي، فكلما كانت الطائرة أكثر برودة ذلك يعني تكاليف التبريد ستكون أرخص لشركات الطيران.

وتابع المهندسون: يتكون ضوء الشمس من خليط من جميع الأطوال الموجية المرئية للإشعاع الكهرومغناطيسي (الضوء)، عندما تدخل جميع الأطوال الموجية المرئية إلى العين في وقت واحد، يتم إدراك اللون الأبيض لكن عند غياب أحد الأطوال الموجية يظهر اللون الأسود، ببساطة إذا كنت ترتدي قميصاً داكن اللون، فستسخن أكثر مما لو كنت ترتدي قميصاً أبيض اللون.

وأشار مهندسو الصيانة إلى عمل فحص كامل للطائرة بانتظام، بحثاً عن أي شقوق أو خدوش وسيكون من الأسهل تحديد الشقوق على سطح الطائرة ذات الألوان الفاتحة أفضل بكثير من الطائرة الملونة؛ لأن لون الشقوق يكون دائمًا أغمق من اللون الأبيض.

وأضاف مهندسو الصيانة: هناك حقيقة ثابتة في صناعة الطيران، إذا كان لديك طائرة ملونة وتريد بيعها، يجب أن تتوقع أن يكون سعرها أقل مما لو كانت طائرة بيضاء اللون، لعدة أسباب منها إعادة طلاء الطائرة بالنسبة للمشتري الجديد، كما ان زخرفة الطائرة بألوان كثير مكلف باهظ والثمن، واقتصاديًّا طلاء الطائرات بألوان فاتحة يحتاج من يومين إلى 7 أيام على أحسن تقدير، وهذا في الأساس يعتمد على عدة عوامل؛ منها حجم الطائرة ومقدار الميزانية المخصصة لطلائها، لكن زخرفة الطائرة بألوان كثيرة هي عملية مكلفة، وباهظة الثمن ويمكن أن يكلف من 50 ألف دولار أمريكي لما يقارب الـ200 ألف دولار لكل طائرة، ويحتاج إلى مدة تصل من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وهي مدة طويلة تتوقف فيها الطائرة عن العمل ولا يوجد هناك أي مردود مادي.

وقال مهندسو الصيانة: عند تحليق الطائرة على ارتفاعات عالية وبسرعات مختلفة، فإنها تتعرض إلى مختلف الظروف الجوية، ومع مرور الوقت يتأكسد الطلاء على الطائرات الملونة، وبسبب ذلك يتطلب إعادة طلائها مرات عديدة وتحتاج إلى الكثير من عمليات الصيانة؛ للحفاظ على جاذبيتها وجمال مظهرها الخارجي، على عكس الحال مع الطائرات ذات اللون الأبيض التي لا تحتاج إلى عمليات صيانة للطلاء بشكل مستمر؛ لأن اللون الأبيض لا يتلاشى بسهولة مع مرور الوقت، وتحت الظروف الجوية المختلفة.