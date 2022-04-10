بعد رفع أعداد الحجاج لمليون.. تعرف على أسعار برامج الحج المتوقعة هذا العام

كتب- يوسف عفيفي:

توقع ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السابق، أسعار موسم الحج هذا العام، بعد قرار المملكة برفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

وأكد سلطان لمصراوي، أن القرار سعيد ومفرح للجميع، وذلك بعد موسمين من تنفيذ الحج بأعداد رمزية ومن داخل المملكه فقط.

وأكد سلطان، أن الجميع في مصر يصعب عليه توقعات كوتة مصر وأعداد الحجاج لأن السعودية من يقررها مع الجانب الرسمي المصري.

وأكد أن أسعار برامج الحج، ستزيد بعد عامين من التوقف، خصوصاً بعد ارتفاع سعر الريال أمام الجنيه وزيادة أسعار الخدمات وتذاكر الطيران والإقامة في فنادق مكه والمدينة

ورسوم الطوافة في عرفات ومنى، ولنقل، وغيرها من الأمور الأخرى.

وتابع عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السابق: " ممكن توصل الأسعار إلى 40% زيادة عن الأعوام السابقة.. يعنى ممكن أقل سعر ممكن يبدأ من 90 ألف جنيه، وممكن ال5 نجوم يبدأ من 150 ألف جنيه.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، رفع عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

وعلى الجانب المصري، كانت غرفة شركات السياحة المصرية، أعلنت فتح باب تلقي طلبات الحج السياحي للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1443 هجرية، وذلك من خلال التقدم بطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج والعمرة. Trans.hajj.gov.eg، اعتبارا من يوم الأربعاء ۲۰۲۲/4/6 وحتى يوم الأحد ۲۰۲۲/5/8.