اتحاد المصريين بالسعودية: مصر سيكون لها نصيب كبير من أعداد الحجاح هذا العام

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، آخر تفاصيل قرارات المملكة، بشأن موسم الحج، عقب إعلان عدد الحجاح لمليون من الداخل والخارج.

وقال حنفي لمصراوي، إن مصر سيكون لها نصيب كبير في عدد الحجاج هذا العام، رغم عدم إعلان المملكة نصيب كل دولة من حيث الأعداد حتى الآن.

وأشار إلى أن عدد حجاج العام الماضي لحجاج الداخل فقط كان 60 ألفا وما سجلوا على الموقع الخاص بحجاج الداخل كان 58 ألف و518 حاجا.

وأشار إلى أن عدد حجاج هذا العام وفقاً لقرارات المملكة العربية السعودية، أصبح مليون لحجاج الداخل والخارج بشروط تتمثل في:

- أن يكون سن الحاج تحت سن ال65.

- أن يكون الحاج القادم للملكة حاصل على التطعيمات كاملة المعتمدة بالمملكة من خلال وزارة الصحة السعودية، متمثلة في جونسون آند جونسون، وفايزر واسترازنيكا، أما الساينو فاك والساينو باك غير معترف بهم في المملكة.

عمل مسحة قبل مغادرة البلاد بما لا يزيد عن 72 ساعة.

- بمجرد وصول الحاج، عليه اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التمثلة في ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة واتباع الأنظمة الموضوعة في المملكة الخاصة بجائحة كورونا.

- عند دخول الحرم لابد من الاطلاع على نظام توكلنا الخاص بالحرم للتأكد من التحصين.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، رفع عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

وعلى الجانب المصري، كانت غرفة شركات السياحة المصرية، أعلنت فتح باب تلقي طلبات الحج السياحي للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1443 هجرية، وذلك من خلال التقدم بطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج والعمرة. Trans.hajj.gov.eg، اعتبارا من يوم الأربعاء ۲۰۲۲/4/6 وحتى يوم الأحد ۲۰۲۲/5/8.