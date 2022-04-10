المخدرات الإلكترونية و"سلامة الغذاء".. ننشر أبرز أجندة اجتماعات لجان "الشيوخ"

كتب- نشأت علي:

تشهد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ نشاطًا مكثفًا خلال الأسبوع الجاري، وستعقد عددًا من الاجتماعات يوم الإثنين المقبل؛ حيث تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور محمد جزر، اجتماعَين على مدار يومَي الأحد والإثنين؛ لمناقشة عدد من المقترحات برغبة، تبدأها باجتماع غدًا الأحد لمناقشة سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، "السبل والرؤية" بحضور ممثلي الحكومة.



وتناقش اللجنة خلال اجتماعها، الإثنين المقبل، اقتراحًا برغبة مقدم من لجنة الصحة والسكان بشأن بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، عن التنسيق وتحديد ضوابط وآليات التعامل، في مجال المكملات الغذائية، التي تنتج على خطوط الإنتاج، في مصانع الأدوية المرخصة، من هيئة الدواء المصرية.



وتواصل لجنة الشؤون التشريعية مناقشة تيسير إجراءات التقاضي، وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية مناخ الاستثمار في مصر، وتلقي لجنة الشؤون الخارجية الضوء على العلاقات المصرية- الصينية.



وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، بشأن "آليات التعامل مع جرائم المخدرات الإلكترونية والرقمية"، وتناقش لجنة الطاقة طلب إحاطة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وتبحث لجنة الإسكان توسعة محطة معالجة صرف العصلوجي، وتبحث لجنة التعليم طريقة معالجة النقص في إنشاء المدارس التجريبية والحكومية".



وتستعرض لجنة الشباب المقترحات والآراء التي دارت بالاجتماعات السابقة للجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل "بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وتناقش لجنة الشؤون الصحية الاقتراح برغبة بشأن "بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية عن التنسيق وتحديد ضوابط وآليات التعامل فى مجال المكملات الغذائية التى تنتج على خطوط الإنتاج في مصانع الأدوية المرخصة من هيئة الدواء المصرية".



وتبحث لجنة الزراعة إجراءات بعض التعديلات على ضوابط تغطية الترع والمصارف، في الوقت الذي تناقش لجنة الثقافة آليات تطوير أرصفة وصالات استقبال البواخر السياحية"، واللجنة الدينية تناقش اقتراحاً برغبة بشأن "إنشاء مسجد ودار مناسبات أسفل محور الفريق كمال عامر) محور ترعة الزمر بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة"، وتلقي لجنة حقوق الإنسان الضوء على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.