احذر| منزلك معرض للهدم بسبب النمل الأبيض.. "الزراعة" توضح طرق المجابهة

كتب- أحمد مسعد:

خرجت شكاوى عدة من سكان محافظة الإسكندرية بشأن انتشار النمل الأبيض بمنطقة سموحة، وعدد من المناطق الأخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وانتشرت حالة من الذعر بين الأهالي؛ بسبب انتشاره في أماكن متفرقة من المحافظة.



وقال المهندس أيمن حمودة، مدير عام مكافحة الآفات بوزارة الزراعة، إن كل عام في هذا التوقيت "الربيع" وتحديداً الأسبوع الأول من شهر رمضان ينتشر النمل الأبيض مع بدء الموسم الصيفي؛ حيث يرتكز دور وزارة الزراعة على السيطرة عليه لحماية المناطق السكنية والزراعية المصرية من مخاطره، موضحًا أن أعمال المكافحة والسيطرة على النمل الأبيض من خلال منع تكاثره.



وأضاف حمودة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن الوزارة دفعت بلجان من المكافحة؛ حيث تم المرور على 30 موقعاً في 13 محافظة، لافتاً إلى أن مديرية الزراعة بالإسكندرية لديها كل الإمكانات للتعامل مع الحالات الأكثر شراسة.



وتابع مدير عام مكافحة الآفات بوزارة الزراعة بأن مديرية الزراعة كل عام في هذا التوقيت تقوم بإصدار منشور توعوي حول مخاطر النمل الأبيض، والتي قد تصل إلى درجة هدم المنزل، مؤكداً أن النمل الأبيض نوعان؛ الأول يعيش فوق التربة والثاني يعيش تحت التربة.



وأشار حمودة إلى أن طريقة مواجهته تتمثل في حفر خندق بعرض 30 سم في 30سم، ويتم سكب المبيد الخاص بالقضاء على النمل، مضيفًا أن النمل الذي يعيش تحت التربة يخرج إلى سطحها؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، للتغذي على مادة السليلوز الموجود في المنازل.



جدير بالذكر أن أهالي محافظتي الإسكندرية وبورسعيد من أكثر محافظات الوجه البحري إصابة، بينما تعد الأقصر وأسوان الأشرس من الهجمات، وهو ما حدث العام الماضي.