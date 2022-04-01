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طقس أول أسبوع في رمضان: شديد الحرارة نهارًا.. وظاهرة واحدة مسيطرة

11:40 م الجمعة 01 أبريل 2022
طقس أول أسبوع في رمضان: شديد الحرارة نهارًا.. وظاهرة واحدة مسيطرة

ارتفاع درجات الحرارة

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(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، سيكون شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة 36 درجة وتزيد، بينما يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

أما بالنسبة للرياح، ستكون معتدلة على أغلب الأنحاء كما تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشوائب العالقة نهارًا.

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