ضبط مواد مخدرة مع راكب قادم من فرنسا في مطار القاهرة

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كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبًا مصريًا يخفي مواد مخدرة أثناء وصوله من فرنسا، أخفاها داخل حقائبه للعبور بها من رجال الجمارك وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، استوقف محمود عبدالمطلب مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمود شحاته مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود بعض الكثافات بالحقائب، وقام محمد الهادي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما اسفر عن ضبط لفه بلاستيك بها 12 من بذور نبات الماريجوانا المخدر، ومطحنه بها نفس النبات المخدر، و3 أكياس شفافة صغيرة بهم بودرة الكوكايين المخدر مخبأين داخل جيوب الملابس.

وأمر أحمد سيد عافية مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب إلى النيابة.