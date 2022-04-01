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السيسي يتبادل التهنئة بشهر رمضان مع برهم صالح والكاظمي

10:28 م الجمعة 01 أبريل 2022
السيسي يتبادل التهنئة بشهر رمضان مع برهم صالح والكاظمي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في اتصالين هاتفيين، التهنئة بحلول شهر رمضان الكريم، مع برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي.

وتوجه الرئيس العراقي بالتهنئة للرئيس السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعباً بالتقدم والازدهار.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من شقيقه الرئيس العراقي، متمنيًا لدولة العراق الشقيقة تحقيق الأمن والاستقرار.

وهنأ الرئيس السيسي رئيس الوزراء العراقي، بحلول شهر رمضان الكريم.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء العراقي عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء.

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