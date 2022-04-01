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السيسي يهنئ الشيخ محمد بن زايد بحلول شهر رمضان

10:14 م الجمعة 01 أبريل 2022
السيسي يهنئ الشيخ محمد بن زايد بحلول شهر رمضان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة.

وتوجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على شعبها العزيز نعمة الأمن والاستقرار.

وقد أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.​

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