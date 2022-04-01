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الرئيس السيسي يهنئ ملك البحرين بحلول شهر رمضان

10:14 م الجمعة 01 أبريل 2022
الرئيس السيسي يهنئ ملك البحرين بحلول شهر رمضان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية.

وتوجه الرئيس بالتهنئة لشقيقه جلالة ملك البحرين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً للبحرين والشعبين الشقيقين كل تقدم وازدهار.

وبادل الملك البحريني شقيقه الرئيس التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.

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