اتفاقية بين مصر للطيران و"فاليو" و"بيتابس مصر" لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني للتذاكر

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران عن توقيع اتفاقية شراكة مع كل من شركتي "ڤاليو" منصة خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، وشركة "بيتابس مصر" المتخصصة في توفير حلول المدفوعات بين الشركات، وبمقتضى هذه الاتفاقية تقوم شركة "ڤاليو" بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا لركاب الشركة، لحجز ودفع تذاكر الطيران الداخلية والدولية وسداد المدفوعات من خلال بوابة دفع "بيتابس مصر".

قام بتوقيع الاتفاقية كلا من الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، والرئيس التنفيذي لشركة "ڤاليو"، وهاني سليمان، المدير العام لشركة بيتابس مصر.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تسعى إلى توفير حلول ميسرة للمسافرين في سداد التذاكر وبتكلفة مناسبة من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية، لتقديم خدمات أفضل للمسافرين في ضوء الخطط التي وضعتها الشركة للتوسع في خدماتها الرقمية مع تنامي شبكة خطوطها، وزيادة الترددات إلى العديد من نقاطها حول العالم.

وأشار الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إلى أن الاتفاقية مع "ڤاليو" و"بيتابس مصر" تتيح إمكانية سداد قيمة تذاكر الطيران لشرائح أكبر من المسافرين بطرق دفع مرنة ومناسبة لاحتياجاتهم.