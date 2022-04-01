انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

(مصراوي):

هنأت السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت السيدة انتصار: "أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، الذي يأتي بنفحاته العطرة كل عام لنستلهم فيه أعظم المعاني السامية والقيم النبيلة التي تجدد القلوب والأبدان، داعية الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، أن يحفظ مصر وأن يسدد على طريق الحق والعدل خطى أبنائها".

وأعلنت دار الإفتاء اليوم، أن غدًا السبت أول أيام شهر رمضان، واليوم الخميس يكون المتمم لشهر شعبان.