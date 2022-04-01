السيسي يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان الكريم

(مصراوي):

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جموع الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اتقدم للشعب المصري والأمة الإسلامية بأسمى التهاني، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات، وأدعو الله في هذه الأيام المباركة بأن يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا ولوطننا الغالي مصر".

وأضاف: "حفظ الله مصر وشعبها.. وكل عام وأنتم بخير".