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محافظ الجيزة يشهد احتفالية يوم اليتيم بحديقة البحر الأعظم "صور"

03:38 م الجمعة 01 أبريل 2022
  • عرض 8 صورة
    احتفالية يوم اليتيم بحديقة البحر الأعظم
  • عرض 8 صورة
    احتفالية يوم اليتيم بحديقة البحر الأعظم
  • عرض 8 صورة
    احتفالية يوم اليتيم بحديقة البحر الأعظم
  • عرض 8 صورة
    احتفالية يوم اليتيم بحديقة البحر الأعظم
  • عرض 8 صورة
    احتفالية يوم اليتيم بحديقة البحر الأعظم
  • عرض 8 صورة
    احتفالية يوم اليتيم بحديقة البحر الأعظم
  • عرض 8 صورة
    احتفالية يوم اليتيم بحديقة البحر الأعظم
  • عرض 8 صورة
    احتفالية يوم اليتيم بحديقة البحر الأعظم
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كتب- أسامة علي:

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، احتفالية يوم اليتيم والتي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بحديقة البحر الأعظم بحي جنوب بحضور 50 طفلا تابعين لدور أيتام الفسطاط والسامية وآلاء الرحمن حيث تم تنظيم برنامج ترفيهي للأطفال وتوزيع مساعدات مالية.

يأتي ذلك في إطار احتفالات المحافظة بيوم اليتيم وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياه كريمة " لرفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجا خاصة من الأيتام.

وأكد محافظ الجيزة، خلال كلمته، أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة مع الجهاز التنفيذي لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة الأيتام والأرامل ومحدودي الدخل، موجها الشكر لكل من يساهم في رسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور في نفوس الأيتام وعائلاتهم.

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته بحضور تلك الاحتفالية حاملا لهم شعور الود والمحبة والاحترام، مؤكدا أن محافظة الجيزة بأكملها هي أسرة كبيرة لهم تقف خلفهم وتساندهم وتدعمهم فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

حضر الاحتفالية إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، واللواء تامر أبوالنجا، رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، ومحمد كمال، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وأشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم، وطه عبدالصادق، رئيس حي جنوب.

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أحمد راشد محافظ الجيزة يوم اليتيم حديقة البحر الأعظم
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