وفد "تنسيقية الأحزاب" يلتقي السفير الهولندي لدى القاهرة

جمارك مطار القاهرة: ضبط 93 ألف يورو مع راكب قادم من فرنسا

كتب- أسامة علي:

التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سفير هولندا لدى القاهرة، هان ماورتس سخابفلد.

وفي بداية اللقاء، أكد السفير الهولندي عمق العلاقات المصرية الهولندية، ومدى ما تشهده من زخم وما يتطلع إليه في المستقبل لتعزيز هذه العلاقات.

وأعرب السفير الهولندي عن تقديره للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، وتم تناول العديد من النقاط حول الاستراتيجية وسبل تحقيق أهدافها.

وأكد السفير الهولندي اهتمامه بالتعاون المشترك مع مصر في قمة المناخ القادمة التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ.

وأبدى السفير إعجابه بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتأثيرها في الحياة السياسية المصرية.

من جانبهم، أعرب وفد التنسيقية عن تقديرهم للعلاقات المصرية الهولندية على كافة المستويات، كما تناول جانب التنسيقية العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من نواب التنسيقية في مجلس النواب، محمد عبدالعزيز، وطارق الخولي، وعماد خليل، كما شارك النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، وأحمد يحيى، عضو التنسيقية.