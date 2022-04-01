Masrawy logo white

إعلان

وفد "تنسيقية الأحزاب" يلتقي السفير الهولندي لدى القاهرة

03:17 م الجمعة 01 أبريل 2022
  • عرض 3 صورة
    جانب من اللقاء
  • عرض 3 صورة
    جانب من اللقاء
  • عرض 3 صورة
    جانب من اللقاء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أسامة علي:

التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سفير هولندا لدى القاهرة، هان ماورتس سخابفلد.

وفي بداية اللقاء، أكد السفير الهولندي عمق العلاقات المصرية الهولندية، ومدى ما تشهده من زخم وما يتطلع إليه في المستقبل لتعزيز هذه العلاقات.

وأعرب السفير الهولندي عن تقديره للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، وتم تناول العديد من النقاط حول الاستراتيجية وسبل تحقيق أهدافها.

وأكد السفير الهولندي اهتمامه بالتعاون المشترك مع مصر في قمة المناخ القادمة التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ.

وأبدى السفير إعجابه بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتأثيرها في الحياة السياسية المصرية.

من جانبهم، أعرب وفد التنسيقية عن تقديرهم للعلاقات المصرية الهولندية على كافة المستويات، كما تناول جانب التنسيقية العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من نواب التنسيقية في مجلس النواب، محمد عبدالعزيز، وطارق الخولي، وعماد خليل، كما شارك النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، وأحمد يحيى، عضو التنسيقية.

شنطة التراويح.. أفضل هدية في رمضان

اشتري الآن
هان ماورتس سخابفلد العلاقات المصرية الهولندية حقوق الإنسان الرئيس السيسي
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
-ماذا يحدث إذا تعذر رؤية هلال رمضان اليوم؟.. الإفتاء تجيب
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا