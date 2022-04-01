بمساحة مساحة 3 آلاف متر.. افتتاح مسجد خديجة بنت خويلد بأكتوبر

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسجد السيدة خديجة بنت خويلد الكائن بالمجاورة 11 في 12 شارع أحمد عرابي متفرع من شارع النباتات غرب سوميد بأكتوبر والمقام على مساحة 3 آلاف متر.



وأكد وزير الأوقاف أن هناك نقلة نوعية في عدد المساجد التي يتم افتتاحها سواء الإنشاء الجديد أو الإحلال والتجديد والترميم حيث يتم اليوم افتتاح 89 مسجدا على مستوى الجمهورية منها 74 مسجدًا جديدا.



ومن جانبه قدم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التهنئة لمواطني محافظة الجيزة بمناسبة العيد القومي والذي جاء بالتزامن مع استقبال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع مع كافة الوزارات والجهات المعنية توافر كميات إضافية من السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة بالإضافة إلى التنسيق مع غرف عمليات المحافظات للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين في كافة المدن والقرى والأحياء.

وأوضح محافظ الجيزة، عقب أداء صلاة الجمعة، أن اافتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، لافتا إلى أن افتتاح المساجد بالمحافظة يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، موضحا أن الدولة عازمة على الااستمرار والمضي قدما في تحقيق الإنجازات بشتى القطاعات.

وأضاف المحافظ أن الدولة تعمل على افتتاح العديد من المساجد كمنارات للعلم، فضلا عن كونها أماكن عبادة ونشر تعاليم الدين السمحة ودعوة إلى الأخلاق الحميدة ونبذ العنف والتآخي بين جميع طوائف المجتمع من خلال الفهم الجيد لتعاليم الدين الوسطي الصحيح.

حضر الافتتاح إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، واللواء تامر أبوالنجا، رئيس مدينة الجيزة، والشيخ السيد مسعد، مدير مديرية الأوقاف ومدير المديريات ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.