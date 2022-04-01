جمارك مطار القاهرة: ضبط 93 ألف يورو مع راكب قادم من فرنسا

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبا أخفى 93 ألف يورو داخل علب أغذية جافة، وبين طيات الملابس وذلك أثناء وصوله من فرنسا، ولم يفصح عنها طبقا لقوانين النقد ومكافحة غسل الأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الفرنسية، والقادمة من باريس، اشتبه محمد محمود، مأمور الجمرك، في أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه سواء نقد أو بضائع أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف حامد، مأمور الجمرك، ومحمد موافي، رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود أشياء مماثلة داخل عبوات غذائية، وكلف أحمد محمد فوزي، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، سامي نبيل، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط كمية من النقد الأجنبي داخل علب أغذية جافة وبين طيات الملابس، بلغت 93 ألف يورو.

وأمر أحمد سعد عبدالمطلب، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب وذلك بعد منحه ما يعادل 10 آلاف دولار، وهي الكمية المصرح بها دون إفصاح طبقا للقوانين المنظمة لدخول النقد الأجنبي للبلاد، وهي قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وفق المادة رقم 12 وتعديلاتها، والمادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية من نفس القانون، وقانون الجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والمادة 116 والمعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2013، والمعدلة بالقانون رقم 2002 لسنة 2020، وتم ذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب لنيابة الشئون المالية والتجارية.