"الصحفيين" تعلن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للمرة الثالثة

كتب- مينا غالي:

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، اليوم الجمعة، عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمرة الثالثة، وذلك لعدم حضور 25% من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة 35 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2020، والسنة المنتهية في 31/12/2021 وتقرير مجلس النقابة عن عام 2021، وفق المادة 34 من قانون النقابة.

وأكد محمد يحيى يوسف، السكرتير العام، أن النقابة قد وجهت الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية موفقا معها تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العامين الماضي وقبل الماضي لجميع الزملاء.

وأضاف أن النقابة نشرت الدعوة في جريدتي الأهرام والأخبار طبقا لقانون النقابة، كما تم إرسال إيميلات لجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين.