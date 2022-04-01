القوى العاملة في أسبوع.. "سعفان" يتابع استراتيجية حماية العمالة غير المنتظمة

كتب- أحمد مسعد:

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة، العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس 2022.

وتابع وزير القوى العاملة استراتيجية حماية العمالة غير المنتظمة بالمحافظات وسلم 11741 وثيقة تأمين تكافلي بالأقصر والمنوفية ومشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، كما سلم 118 عقد عمل لذوي القدرات بالأقصر والمنوفية، وشهد حفل زفاف جماعي بالأقصر، وتفقد مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، وبحث مع القنصل السعودي التنسيق لسفر العمالة المصرية لموسمي رمضان والحج، وتعيين 7 آلاف و290 شابا منهم 169 "قادرون باختلاف" في 7 محافظات، وتحويل 905 آلاف جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث امتدت جولة وزير القوى العاملة محمد سعفان في إطار جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد من محافظة قنا إلى الأقصر ليشهد الوزير ونائب المحافظ الدكتور محمد عبدالقادر خيري، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، والنائب محمد عطا نائب مجلس الشيوخ، والنائب محمد خليل العماري عضو مجلس النواب فعاليات مبادرة "فرحة عمري" التي نظمتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتتواكب مع الاهتمام الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية الشباب وتمكينهم بإطلاق العديد من الإجراءات والبرامج الاجتماعية وغيرها التي تسهم في إحداث التنمية البشرية المطلوبة فضلا عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وذوي القدرات الخاصة والأرامل والمطلقات ودمجهم في المجتمع.

وشارك الوزير ونائب المحافظ، ورئيس جامعة الأقصر، ونائبي النواب والشيوخ في مشهد إنساني رفيع في مراسم عقد قران 4 عروسات من الفتيات الأكثر احتياجا، وكان الوزير والمحافظ وكيلين لعروستين، والنائبين محمد عطا والعماري وكيلين لعروستين.

وسلم الوزير دعما ماليا لـ 5 عرائس بـ 95 ألف جنيه مساهمة من بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسات المجتمع المدني تعينهم على تكوين أسرة وتخفف عن كاهلهم أعباء الزواج في ظل غلاء المهور ومستلزمات تكون عش الزوجية، وذلك بحضور، وذلك بحضور عبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة العاملين، ولفيف من الأهل والأقارب والأحباب.

كما سلم الوزير 4 ثلاجات، و4 بوتجازات، و4 غسالات، و4 كاتيل، فضلا عن مفروشات، لكي يحيوا حياة كريمة.

وألقى سعفان كلمة هنأ فيها العرسان بعقد قرانهم، معربا عن سعادته بمشاركته فرحتهم، ومتمنيا لهم حياة زوجية سعيدة وشكر كل من أسهم وقام بتنظيم هذا الحفل الكبير لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور في نفوس الأيتام والأولى بالرعاية.

وتفقد الوزير مركز التدريب المهني بالطود "الرضوانية سابقا"، والورش الموجودة فيه ومنها ورشة الطاقة الشمسية والتفصيل الخياطة والتبريد والتكييف وصيانة المحمول وغيرها من الحرف الفنية والتي تستهدف تدريب الشباب على هذه الحرف ويأتي هذا في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوصول للفئات الأكثر احتياجا، وفي ضوء جهود وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة لها وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل للمساهمة في خطط الدولة لخفض معدلات البطالة.

وفي مستهل زيارته لمركز التدريب المهني رافق الوزير مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر عبده هاشم خليفة، بتفقد ورشة الطاقة الشمسية، التي تقوم بتدريب الشباب على تركيب وصيانة وحدات الطاقة، واستمع إلى أفكار الشباب المتدرب المبتكرة على تطوير تلك الوحدات لاستخدامها في الحياة اليومية، داعيا الشباب إلى التمسك بأفكارهم وتنميتها لتكون مشروعات كبيرة سواء بمفردهم أو بفريق مكون من المتدربين والمتدربات خريجي الدورات التدريبية.

وأثنى سعفان على الأفكار الحديثة التى ابتكرها المتدربين والمتدربات في أثناء عملهم داخل التدريب ، والتي بواسطتها يمكن أن تحقق الدولة المصرية آمالها وطموحها نحو استغلال الموارد الطبيعية بصورة آمنة ومستدامة لكافة الأجيال ، وخاصة فى اتجاه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وحماية المناخ من كافة عوامل التلوث .

كما أدى 15 مفتشا جدد بمحافظة الأقصر،اليمين القانونية أمام وزير القوى العاملة ، تمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية للانضمام إلى زملائهم للعمل الميدانى للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبد القادر ، ومدير مديرية القوي العاملة بالأقصر عبده هاشم خليفه.

جاء نص اليمين كالآتي:"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص، وألا أفشى سرا من أسرار المهنة أو أى اختراع صناعي اطلع عليه بحكم وظيفتى وحتى بعد ترك العمل، والله على ماأقول شهيد ".

وسلّم وزير القوى العاملة، وبرفقته محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، 2216 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة في المحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور عبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لمحافظات الصعيد التي يقوم بها الوزير حاليا، بمحافظتي قنا والأقصر ضمن جولاته الميدانية للمحافظات.

كما سلم الوزير ونائب المحافظ ، 50 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة العاملة فى مشروعات المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" على أرض المحافظ .

وأكد وزير القوي العاملة أن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع سعفان: "جئنا إلى محافظة الأقصر تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجاري بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة".

وأشاد الوزير بجهود مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، فى أداء الأعمال الموكلة لهم ، والتميز الذى تحقق فى الفترة الأخيرة ، مقدما الشكر والتقدير لكل العاملين بالمديرية ، على كل ما قاموا به من توفير فرص العمل اللائقة ، وفرص التدريب المهني للشباب والتى تساعدهم على خوض سوق العمل بكل قدراتهم ومهاراتهم المصقلة.

كما سلم وزير القوي العاملة ونائب المحافظ محمد عبد القادر نائب المحافظ ، 75 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة، واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم، وذلك بحضور عبده هاشم مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال الأقصر وقنا ، وأسامة العارف المدير الإقليمي لشركة مصر لتأمينات الحياة.

كما سلم الوزير ، 250 شهادة إتمام التدريب المهني لخريجي الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني بالطود ووحدة التدريب المتنقلة ، فى إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" ، وذلك بعد انتهاء فترة التدريب المقررة وعمل الاختبار النهائي لهم من قبل المتخصصين فى الأعمال التدريبية بالوزارة والمديرية.

وسلم الوزير 250 عقد عمل للأصحاء من الشباب والفتيات قدمتها شركة مصر لتأمينات الحياة لشباب المحافظة من الجنسين بالتعاون مع مديرية القوى العاملة، وذلك تأكيداً لدور المديرية ونجاحها فى علاقاتها بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل نطاق المحافظة.

وافتتح وزير القوى العاملة يرافقه نائب محافظ الأقصر ، معرض منتجات المشغولات اليدوية لـ 6 من فتيات المحافظة بمركز المؤتمرات ، فى إطار جولته لمحافظة الأقصر وذلك لتسليم وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة ، وتسليم عقود عمل لذوى القدرات الخاصة ودمجهم فى المجتمع فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور عبده هاشم مدير المديرية ، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر.

وأثنى الوزير على جودة المنتجات المعروضة وأهمية تلك المنتجات فى السوق المحلى والعالمي والطلب المتزايد عليها، موجهاً الفتيات للإهتمام لتلك الصناعة وتدريب الفتيات الأخرى على تلك المهنة المهمة خاصة فى ظل إنتشار وظائف المستقبل واختفاء وظائف بما يدعونا جميعا إلى ضرورة التوجه نحو الصناعات اليدوية أمل مصر فى الفترات المقبلة.

وشهد وزير القوى العاملة ، ومحافظ قنا اللواء أشرف الداودي، واللواء عبد الفتاح حرحور رئيس شركة مصر للأسمنت قنا، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارة والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" في مجال التنمية المستدامة ورعاية وحماية القوى العاملة ، وذلك بحضور وحسام طلبة ، وعبدة هاشم ، ومحمد عبد الوهاب مديرو مديريات القوي العاملة بقنا الأقصر وأسوان، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلى لعمال قنا والأقصر.

وقع الاتفاقية عن الوزارة، المهندس أيمن إسماعيل قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ، وعن المؤسسة الدكتور وليد عبد الرحيم بريقع رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

ونصت الاتفاقية علي التعاون بين الجانبين في مجالات رعاية وحماية العمالة المصرية، وذلك من خلال دعم وتمويل الشباب في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والتدريب على الحرف اليدوية والمهن الفنية والتراثية ، والاطلاع على الأفكار الحديثة في مجال ريادة الأعمال مما يسهم في تشجيع ثقافة العمل الحر وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكد الجانبان أهمية التدريب المهني، والتدريب التحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة ، والتشارك في إعداد وتدريب فريق من المدربين المؤهلين للتدريب على الحرف التراثية في مختلف المحافظات من أجل ضمان استمرارية تنفيذ الدورات التدريبية للشباب في هذا المجال، وتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتنمية المهارات في مجالاتها المختلفة.

كما تم التأكيد على التوعية بحقوق والتزامات العامل من أجل تحقيق الاستقرار في علاقات العمل ، والتعريف بأنشطة الوزارة والتي تحقق أهداف هذا البروتوكول، والتشغيل من خلال إقامة ملتقيات التوظيف في المحافظات والقرى الأكثر فقراً، فضلا عن إطلاق مبادرات وعقد ورش عمل وبرامج تدريبية تعتمد على الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال.

كما شهد سعفان، ومحافظ قنا ، ورئيس شركة مصر للأسمنت قنا، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة القوي العاملة وشركة مصر للاسمنت قنا في مجال التدريب المهني والتشغيل ، وذلك بحضور عبده هاشم، ومحمد عبد الوهاب مديري مديريات القوي العاملة بالأقصر وأسوان، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلى لعمال قنا والأقصر.

وقع الاتفاقية عن الوزارة، حسام طلبة مدير مديرية القوي العاملة بقنا ، وعن الشركة المهندس بسام عبد الرسول رئيس المجموعة الفنية.

وقدم الوزير الشكر والتقدير لكل القائمين على تنفيذ هذا البروتوكول من الشركة والمديرية ، وعلى جهودهم الحثيثة لإخراج جيل جديد قادر على العمل فى مهن ووظائف المستقبل ، وفقاً لمهارات وقدرات واعية لمستجدات العصر الحديث.

وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة على الثقة الممنوحة للشركة لاستضافة هذا الحدث المهم ، وتوقيع البروتوكول للتعاون معها فيما يخص تدريب الشباب تحت رعاية وزير القوى العاملة وفي إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية من تنمية مهارات وقدرات الشباب المصري وتمكينهم من الحصول على مستويات علمية وأكاديمية راقية.

ويهدف إلى التعاون بين الطرفين في التدريب على مهن فنية لتشجيع الشباب على تقبل ثقافة العمل الحر ، والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال مع التأكيد على أهمية التدريب المهني والتدريب التحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة ، وذلك من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبية ترتكز تخدم كافة فئات المجتمع إلى الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال.

ونص البروتوكول على عقد الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية بقاعات ومراكز تدريب الطرفين بالتنسيق فيما بينهما دون مقابل .

كما قام الوزير ، بالمتابعة الميدانية لتطبيق استراتيجية الوزارة في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، على أرض الواقع الميداني، وذلك بشركة أوراسكوم للإنشاءات بمشروع مونوريل شرق النيل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي هذا الإطار قام الوزير بتسليم ، 5700 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية والعجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة للعمالة غير المنتظمة التابعة بالشركة ، وذلك بحضور المهندس رمسيس فهمي مدير المشروع.

وأعرب الوزير عن فخره بالعمالة المصرية بصفة عامة، والعاملين بالمشروعات القومية الذين لديهم الإرادة والإصرار للنهوض بالوطن، مؤكدا أنه على يقين بأن العامل المصري يعتبر أكفأ عامل على مستوى العالم إذا توافرت له الإمكانيات التي تعينه على أداء عمله.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية متمثلة في القيادة السياسية تولى العمالة غير المنتظمة اهتماما بالغا باعتبارها رمزا للنهضة والتقدم ، وتقوم الوزارة من خلال إدارات العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية بتقديم كافة سبل الرعاية والحماية والدعم ، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في عملية حصر العمالة في المشروعات القومية الكبرى، واتخذت من شركة أوراسكوم نموذجا لهذا الحصر ، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال بروتوكول التعاون المشترك، للاشتراك في منظومة التأمين الاجتماعي ووصل عدد المؤمن عليهم 13 ألفاً و175 عاملا وفي انتظار إنهاء إجراءات شمولهم بمنظومة التأمين الاجتماعي.

كما تفقد وزير القوى العاملة ، في إطار متابعته الميدانية لتطبيق استراتيجية الوزارة في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، علي أرض الواقع الميداني، مشروع مونوريل شرق النيل بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يقوم بتنفيذه شركة أوراسكوم للإنشاءات، ورافقه المهندس رمسيس فهمي مدير المشروع.

وأثنى الوزير على الجهد المبذول في ذلك المشروع والذي يعتبر نقلة حضارية للدولة المصرية والجمهورية الجديدة، بأيدي مصرية خالصة، وأفكار مبدعة قدمتها الأيدي العاملة المصرية تحت إشراف إدارة الشركة، مقدما الشكر والتقدير لعمال مصر الشرفاء الذين شرفوا مصر في كل بلدان العالم.

كما تفقد الوزير خلال جولته، مركز التدريب للسلامة والصحة المهنية بالمشروع، بكل القاعات الموجودة بداخله، ومنها قاعات التدريب النظري والعملي، وعمليات المحاكاة لكل الأنشطة الموجودة داخل المشروع.

أهدى المهندس رمسيس فهمي مدير إدارة مشروع مونوريل شرق النيل بشركة أوراسكوم بالعاصمة الإدارية الجديدة ، درع الشركة لوزير القوى العاملة محمد سعفان تقديرا لمجهوداته في رعاية العمالة غير المنتظمة ، فضلا عن هدية رمزية بشكل "تاج عمود" وهو نموذج لتصميم فريد من نوعه قامت به الشركة في هذا المشروع على ارتفاع 23 مترا.

وواصل الوزير ، زياراته الميدانية للمحافظات ، حيث زار محافظة المنوفية ، لمتابعة تطبيق استراتيجية الوزارة في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع الميداني.

وفي هذا الإطار قام الوزير ونائب محافظ المنوفية محمد موسي نائباً عن المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون بتسليم ، 3825 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمنوفية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور علي حامد الزقم مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

فى مستهل كلمته هنأ الوزير العمال والحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم داعيا الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم، معربا عن تمنياته بأن يعم الخير لبلدنا الحبيبة مصر ، مؤكدا أن وثيقة التأمين المقدمة للعمالة غير المنتظمة الموجودة فى المحافظة إنما قدمتها الدولة المصرية لأبنائها من تلك الفئة كحق وثيق لهم وليس فضلا من أى شخص عليهم.

وأعرب الوزير عن رغبته فى أن يتحقق التكامل بين جميع المؤسسات من خلال مشاركة المجتمع المدنى فى رسم البسمة على وجوه العمال والمواطنين خاصة بعد إطلاق الرئيس السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدنى قائلا:

الدولة المصرية تحتاج أن نكون صفا واحدا للدفاع عنها بالعمل والإخلاص والحفاظ عليها وعدم السماح لأي فرد مغرض أن يسيء لها أو يقل من انجازاتها، منوها إلى أن الدولة تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مشيرا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تكلفت ٧٠٠ مليار جنيه في مرحلتها الأولى مما يؤكد سعي الدولة واهتمامها بالمواطن.

وشهدت جولة وزير القوي العاملة لمحافظة المنوفية ، تسليم ونائب المحافظ 43 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة ، و3 كراسي متحركة و 2 ماكينة خياطة للمتدربين من ذوي القدرات الراغبين في إقامة مشروعات ريادة الأعمال مساهمة من مبادرة " مصر بكم أجمل"، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولمتحدى الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم.

وامتد التسليم ليشمل 8 شيكات حادثة معدية اشمون التي أصدر الوزير توجيهات فورية للجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة من هذه الفئة بصرف 10 آلاف لكل حالة كمنح استثنائية لأسر عمال ضحايا حادث غرق معدية مركز أشمون بإجمالي 80 ألف جنيه.

وكان الحادث قد وقع نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المنشأة ، وذلك بسبب الرياح والأمطار والبرق التي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية.

وسلم الوزير والمحافظ 14 شهادة اتمام التدريب المهني لخريجي مراكز التدريب المهني والوحدات المتنقلة، وكرم 7 شركات وفرت فرص عمل لذوي القدرات الخاصة .

على جانب آخر ، التقى وزير القوى العاملة ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالقاهرة الدكتور سلطان السبيعي ، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي حول سفر العمالة المصرية من السائقين والعمال للعمل خلال موسمى شهر رمضان الكريم ، والحج لخدمة زوار بيت الله الحرام .

في مستهل اللقاء رحب الوزير ، بالقنصل والوفد المرافق ، مؤكداً عمق العلاقات المصرية السعودية فى شتى المجالات ، والتعاون المشترك بين البلدين فى العديد من الأعمال والمشروعات التي تخدم صالح الدولتين وتساهم في تنميتها وتقدمها .

وأكد الوزير ، أن العمالة المصرية من أكفأ العمالة الموجودة فى العالم أجمع ، تنفذ المطلوب منها بكل جهد وتفاني واخلاص ، وتتميز به دون غيرها من العمالة فى باقى الدول ، كما تعتبر المملكة العربية السعودية بلدها الثانى وهى من أولى الوجهات التي يرغبون فى العمل بداخلها لحسن المعاملة والتقدير .

ولفت الوزير ، إلى ضرورة الاهتمام بأجر العمال بحيث لا يقل عن الحد الأدني للأجور فى الدولتين ، واثبات ذلك فى العقود المبرمة بين الطرفين مما يساعد على تحقيق مزيد من العمل والإنتاج ، ويعتبر ذلك حافزاً لهم للعمل مرة أخرى فى وقت الاحتياج .

وشهد وزير القوى العاملة ، ختام فعاليات الندوة التثقيفية لـ "قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي - أهدافه وأحكامه وآليات وإشكاليات تطبيقه -" والتي استمرت يومين متواصلين ، بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس وتحت رعاية منظمة العمل العربية ، بمشاركة مسئولي إدارات الإتصال النقابي بـ 13 مديرية للقوى العاملة.

يأتي ذلك في ظل استعداد وزارة القوي العاملة لعقد انتخابات المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026 في النصف الأول من مايو المقبل ، وذلك بحضور رابح مقديش خبير معايير العمل الدولية والعربية ومدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس.

كما شهد الوزير ، بديوان عام الوزارة ، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة قناة السويس للحاويات، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، تحقق استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج وشروط وظروف عمل أفضل للعاملين، فضلا عن تحقيق مزايا مالية أفضل من ناحية الأجور والبدلات والمنح السنوية التي تصرف لهم ، بالاضافة إلي الحفاظ علي كافة المزايا العينية الحالية.

وقع الاتفاقية عن الشركة ستيفين يوجالنجام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ومثل اللجنة النقابية كل من أحمد الجوهري رئيس اللجنة، وتامر غانم نائب الرئيس، ومحمد عبدالله، الأمين العام، ومحمد علي عبدالفتاح، أمين الصندوق، وأحمد رجب سيد، مساعد الأمين العام، وأحمد إبراهيم البحيري، مساعد أمين الصندوق، وأعضاء اللجنة: محمد السيد إبراهيم، ومحمد حسن أبوحشيش، ومحمد سمير الروضي، ومتولي البشبيشي، وعبدالرحمن العزبي.

في مستهل كلمته -قبل توقيع الاتفاقية -هنأ الوزير الحضور بقرب حلول شهر رمضان المبارك ، مقدما ً الشكر لإدارة الشركة على اهتمامها الواضح بمصالح عمالها وتلبية كل احتياجاتهم، وذلك انطلاقاً من دورهم المهم والأساسي في تحقيق النجاح للشركة في جميع أعمالها، مشددا على أنه لولا العمال ما كانت الشركة لتحقيق أي إنجاز وعلى نفس المنوال لولا الشركة ما كان يوجد عمال.

وشدد الوزير على ضرورة التمسك ببعضنا البعض وعدم التخلي عن تحقيق مصالح بعضنا البعض بالتوازي، مقدما الشكر لكل العاملين داخل الشركة على حرصهم لبذل الجهد لاستمرار زيادة الإنتاج والتزامهم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل .

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن حاجتها إلى موظفين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلي العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن الدورة النقابية 2022 / 2026 ، وذلك نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلي للمشاركة.

وعلى من يرغب في المشاركة في الإشراف على الانتخابات العمالية التسجيل على موقع الوزارة على هذا الرابط:

https://union.manpower.gov.eg/teamWorkWeb/index

كما بدأت وزارة القوى العاملة من الأحد وحتى استيفاء العدد المطلوب، في قبول طلبات التدريب المجاني على 3 برامج متخصصة من خريجي كليات الهندسة ، الفنون الجميلة ، الفنون التطبيقية ، والكليات والمعاهد الفنية تمهيدا لإعدادهم كمدربين والتعاقد معهم،والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع شركة "كاد ماسترز" .

وأشار إلى أنه على الراغبين في التسجيل للحصول على التدريب الدخول على موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط التالي:

ويشترط في المتقدم أن يكون على علم بأساسيات الرسم الهندسي اليدوي وأن يكون على دراية بأساسيات استخدام الحاسب الآلي، كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 8 آلاف و 153 شاباً منهم 169 "قادرون باختلاف" في 7 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة أسوان، وبني سويف، وبورسعيد، والقليوبية، والمنوفية، ومطروح، والمنيا، بلغت 357 ألفا و 380 جنيها، والتفتيش على 4506 منشآت لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن استخراج 6918 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 6918 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 74 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 40 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 49 ألفا و411 دولارا، أي ما يعادل 905 آلاف و212 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

ونظم مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية، اليوم الجمعة، ولمدة يومين معرضا يضم منتجات من الحرف التراثية والتقليدية المصرية وإكسسوارات ومشغولات يدوية وملابس ومأكولات مصرية، ومنتجات رمضانية متنوعة، ويصاحب المعرض فعاليات ترفيهية ومسابقات ثقافية وفنية، فضلا عن إقامة بعض الأنشطة الفنية على هامش المعرض.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس المكتب العمالي بأبوظبي: إن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها التي انطلقت من خلال اتجاه فكر القيادة السياسية المصرية في الجمهورية الجديدة تجاه دعم قيمة الإنتاج والمشروعات الصغيرة.