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البيئة تقدم نموذجا لـ "فوانيس رمضان" منا المخلفات المنزلية "صور"

11:56 ص الجمعة 01 أبريل 2022
البيئة تقدم نموذجا لـ "فوانيس رمضان" منا المخلفات المنزلية "صور"

فانوس رمضان

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كتب- محمد نصار:

قدم فريق وحدة الركن الأخضر بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة تصميمًا مميزًا لفانوس رمضان من مكونات صديقة للبيئة من المخلفات المنزلية من القماش وورق الجرائد والمجلات والكرتون وسيديهات قديمة ومعالق وأغطية الزجاجات البلاستيكية، حيث يمكن توفير التكلفة المرتفعة لشراء الفانوس وصناعته بالمنزل دون تكاليف.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، إن فانوس رمضان أحد أهم المظاهر والطقوس الرمضانية التي لها وقع خاص في عقل ووجدان الشعب المصري للتعبير عن البهجة والاحتفال بقدوم الشهر الكريم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وحرص الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالوزارة، على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كإحدى الوسائل للحفاظ على البيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة للبيئة المحيطة به.

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