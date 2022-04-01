الري: تجديد اعتماد مركز التدريب الإقليمي لدى اليونسكو لمدة 8 سنوات

كتب- أحمد مسعد:

وقع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اتفاقية تجديد اعتماد مركز التدريب الإقليمي لدى منظمة اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، وذلك لمدة 8 سنوات من 2022 وحتى 2030.

وشهد حفل التوقيع السفير شيخ راشد ملاشي، سفير دولة بوروندي بالقاهرة، وسفير دولة جزر القمر بالقاهرة، والدكتورة غادة عبدالباري، أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو، والدكتور عبدالعزيز المزيني، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالدول العربية، والدكتور عبدالعزيز زكي، أخصائي برامج العلوم الطبيعية، والمستشار وائل عبدالوهاب، مدير شئون اليونسكو بوزارة الخارجية، والوزير مفوض حسن النشار بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومنسق البرامج إسلام عبدالفتاح.

وأشاد الدكتور عبدالعاطي بالمجهودات المبذولة من كافة العاملين بالمركز والتي أثمرت عن تجديد اعتماده لدى اليونسكو لمدة 8 سنوات قادمة، موضحا أن المركز يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة منذ عام 2022 وحتى الآن.

وقد تم خلال الاحتفالية عرض إنجازات مركز التدريب الإقليمي خلال الفترة منذ عام 2002 وحتى الآن.

وصرح الدكتور عبدالعاطى بأن المركز الإقليمي للتدريب يمتلك إمكانيات تدريبية متميزة، حيث يتم سنويا عقد 250 دورة تدريبية بالمقر الرئيسي للمركز بمدينة السادس من أكتوبر وفروعه بمدن (كفرالشيخ - الزقازيق - دمنهور - الفيوم - المنيا - إسنا)، ويقوم بتقديم المادة العلمية العديد من المتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية، وذلك بمشاركة 5000 متدرب من مصر و200 متدرب من مختلف الدول العربية والأفريقية مثل (السودان - السنغال - الكاميرون - نيجيريا - الصومال - كينيا)، مع الاستعداد لتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من مختلف الوزارات.

وتشتمل الدورات التدريبية المقدمة للعاملين بالوزارة على موضوعات متنوعة في مجالات (فنية - مهارات شخصية - مالية وإدارية وقانونية - حاسب آلي - لغة - إعداد قيادات - التحول الرقمي - إعداد الموظف الرقمي)، مع مراعاة الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين، وتشتمل الدورات التدريبية المقدمة للمتدربين من الدول العربية والإفريقية على موضوعات مختلفة مثل (نظم الري الحديثة - إدارة المياه - الإدارة المتكاملة للمياه في ظل التغيرات المناخية - المياه الجوفية والشحن الاصطناعي - تصميم وتشغيل الخزانات وسدود حصاد المياه).

كما تشتمل الدورات التدريبية على زيارة العديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة أو الجاري تنفيذها، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث وأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ، وذلك للتعرف على المشروعات التي تنفذها الوزارة في هذا المجال، والعمل على نقل الخبرات المكتسبة لمختلف الدول العربية والإفريقية.

ويتمتع مركز التدريب الإقليمي بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن مطعم وفندق يضم 178 غرفة و10 أجنحة فندقية وحمام سباحة و2 ملعب وصالة ألعاب رياضية، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا من خلال المنصة التعليمية "مودل" التي توفر دورات بطريقة المحتوى الإلكتروني وكذلك اللقاء الافتراضي بين المتدرب والمتدربين.