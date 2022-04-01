التنمية المحلية: ورشة عمل متخصصة لـ 157 متدربا من خريجي دورات الـ (TOT)

كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، خلال الأسبوع القادم وهو الأسبوع التدريبي رقم 33 من الخطة التدريبية للمحليات، ورشة عمل متخصصة لخريجي دورات الـ (TOT) لأعوام (2019-2020-2021) وذلك لمناقشة حقائبهم التدريبية وتقييم إدراجها في الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام المالي (2022-2023)، ويستفيد من ورشة العمل 157 متدربا من جميع المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن دورات الـ (TOT) التي ينظمها مركز سقارة في خطته التدريبية ساهمت في إفراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية بمركز سقارة، ولتدريب العاملين في المراكز التدريبية بالمحافظات، خاصة وأن لديهم القدرة على تصميم البرنامج التدريبي ولديهم مهارات العرض والتقديم والقدرة على معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدى المتدربين، وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وخلق روح المنافسة لدى المتدربين بما يعمل على تطوير مهارات العاملين وانعكاسه على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الورشة تهدف إلى تنقيح الحقائب التدريبية بواسطة معديها والتأكد من جودة الحقائب من حيث المحتوى العلمي والفني واتخاذ قرار بشأن إمكانية إدراجها في الخطة التدريبية لمركز سقارة، بالإضافة إلى التأكد من استيعاب معدي الحقائب للمادة التدريبية بمحتوياتها (دليل مدرب ودليل متدرب ودليل التطبيقات والأنشطة)، كما تقوم الورشة بتحديد فريق مدربي كل حقيبة في حالة إدراجها في الخطة التدريبية.

ومن ناحية أخرى، احتفلت وزارة التنمية المحلية بانتهاء فعاليات ورشتي العمل المتخصصتين لرفع كفاءة وقدرات الكوادر المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"، الأولى لرؤساء المراكز والمدن المستهدفة بالمرحلة الحالية لمبادرة "حياة كريمة"، وورشة العمل الثانية: لمنسقي وحدات حياة كريمة ومديري التخطيط بدواوين عموم المحافظات المستهدفة.

كما احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هم: تنمية مديري وحدات حقوق الإنسان ونوابهم ومساعديهم، وريادة الأعمال وإعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى، وأساسيات استخدام الحاسب والأوفيس "مستوى متقدم"، واستفاد منها 144 متدربا من جميع المحافظات.