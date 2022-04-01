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نائبا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفال الإفتاء لاستطلاع هلال رمضان

10:35 ص الجمعة 01 أبريل 2022
نائبا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفال الإفتاء لاستطلاع هلال رمضان

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

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كتب- محمد نصار:

يشهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الاحتفال الذي تقيمه دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر رمضان المعظم عقب صلاة مغرب اليوم الجمعة 1 أبريل 2022 الموافق 29 شعبان 1443 هجريا بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

وتأتي مشاركة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نيابة عن رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويبدأ شهر رمضان الكريم 2022 فلكيا غدا السبت الموافق 2 أبريل 2022.

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